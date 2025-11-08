VOTO 23 NOVEMBRE 2025 Segretario Belluzzi: elezioni locali primo passo di impegno sociale e politico per tanti cittadini Tutt'altro che secondaria – ad avviso del Segretario di Stato agli Interni – la tornata amministrativa del 23 novembre

Ai microfoni della San Marino RTV il Segretario agli Interni ha innanzitutto commentato un apparente paradosso: alla ormai imminente tornata amministrativa non potranno infatti votare i 68 naturalizzati che avevano prestato giuramento lo scorso settembre, e le 32 persone alle quali la cittadinanza sammarinese è stata ritirata nelle scorse settimane per non avere rinunciato a quella d'origine. E ciò nonostante la maggior parte di loro, in entrambi i casi, abbia la residenza da oltre un decennio. “Una questione tecnica – ha spiegato Andrea Belluzzi -, mi risulta che tutti coloro che hanno giurato fossero al corrente di questo aspetto; non è la prima volta che succede, perché appunto occorrerebbe un aggiornamento delle liste, per cui queste persone che risultavano iscritte come residenti - e quindi avrebbero avuto diritto di voto attivo per le giunte di Castello -, diventando cittadini, vengono cancellati come residenti non cittadini, ma non caricati nelle liste dei nuovi cittadini, perché occorrerebbe aggiornare le liste. E questo appunto, con la convocazione che c'è stata, per le elezioni non era più tecnicamente possibile”.

Il Segretario agli Interni ha poi risposto a coloro che considerano le elezioni amministrative una tornata secondaria. “Non la ritengo secondaria – ha sottolineato -, in quanto è, e auspico che continui a essere, il primo passo di un impegno sociale e politico di tanti cittadini che nelle Giunte comincino a fare le prime esperienze, e a cui auguro poi di proseguire in una crescita di esperienze fino ad arrivare al Consiglio e alle più alte cariche istituzionali. Credo che la gradualità dei percorsi sia sempre un valore importante, ma non solo. Sono esperienze di rapporto con il proprio territorio; ne parlavamo con i Capitani di Castello uscenti, siamo impegnati come Segreteria su tanti progetti, non parlo per forza di riforme delle Giunte di Castello, ma si possono fare tante altre riforme. Penso ai regolamenti delle chiusure, penso ad altre riforme che dobbiamo fare, in cui mettere di più al centro il ruolo delle Giunte di Castello e dei loro Capitani, proprio per poter avere un maggior riferimento e un maggior rapporto con i singoli Castelli e col Territorio”.

Ascolta l'intervista al Segretario di Stato Andrea Belluzzi

