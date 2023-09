Segretario Belluzzi in visita ad Andorra: in arrivo nuove forme di collaborazione, dall'arte all'istruzione Il Titano partecipa alla Biennale d'Arte di Andorra "L'And Art 2023"

Nuove collaborazioni in vista in ambito culturale e nel settore dell'istruzione tra San Marino e Andorra, in occasione della visita ufficiale del segretario di Stato Andrea Belluzzi. Per Belluzzi una serie di incontri con esponenti di Governo e istituzionali del piccolo Stato. Oggi il doppio incontro bilaterale con la ministra della Cultura, dei Giovani e dello Sport, Monica Bonell, e con il ministro dell'Educazione, Ladislau Baro, in una visita che ha previsto anche la partecipazione del Segretario alla Cultura all'inaugurazione di "L'And Art 2023": biennale internazionale di Andorra alla quale partecipa anche il Titano con opere d'arte incentrate sulla forma digitale.

San Marino, spiega Belluzzi, con Andorra ha già un accordo quadro di collaborazione e cooperazione in più ambiti. Con la ministra della Cultura, "abbiamo avviato delle interlocuzioni per costruire appendici operative all'accordo esistente, per scambi di artisti o di opere, organizzare mostre comuni e reperire esposizioni comuni con respiro internazionale, oltre a partecipare insieme a grandi mostre. Trovo un Paese disposto a dialogare e costruire insieme. Nell'ambito dell'educazione, scolastica e universitaria, c'è la volontà di scambiare esperienze, accogliere ad Andorra insegnanti e di inviare i loro docenti a San Marino".

Nel video l'intervista al segretario alla Cultura e all'Istruzione Andrea Belluzzi

