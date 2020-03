ISTRUZIONE Segretario Belluzzi: "Ringrazio gli insegnanti per l'impegno"

“Contributo importante quello degli insegnanti, ringrazio il corpo docente per quanto offrono e per quanto patiscono in questo momento dalla decurtazione, che è favore della sanità”. Il Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi riconosce il contributo importante degli insegnanti in questo momento di emergenza, e parla anche del calendario scolastico. “Sulle valutazioni didattiche finali è escluso il 6 politico”.

Sentiamo Andrea Belluzzi, Segretario alla Pubblica Istruzione

I più letti della settimana: