Segretario Canti al PIARC Italia, due pdl su manutenzione e sicurezza strade

Il Segretario al Territorio, Stefano Canti nei giorni scorsi a Roma per il Convegno Nazionale Piarc Italia. San Marino è il 125esimo stato membro dell'Associazione Mondiale delle Strade, nata per la condivisione delle migliori pratiche e conoscenze in materia di progettazione e manutenzione delle strade, con l'obiettivo di incrementarne la sicurezza e per portare a zero il tasso di incidentalità. Una occasione per richiamare la necessità, per San Marino, di colmare un vuoto normativo attraverso norme specifiche. Richiamando la collaborazione con il Politecnico di Milano, Canti annuncia a breve due progetti di legge: su “Manutenzione della Pavimentazione Stradale” e sulle “Linee guida sul recupero dei materiali che costituiranno le pavimentazioni”.