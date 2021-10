Segretario Canti pronto a dibattito a novembre su nuovo PRG "Boeri"

Per esaurire l'intero ordine del giorno, con un giorno di anticipo rispetto al previsto, i lavori del Consiglio Grande e Generale questa notte sono proseguiti fino alle 2 e 30 circa. Oltre alle misure anti-covid l'aula ha votato la ratifica dell'accordo di cooperazione turistica con la Grecia, l'adesione allo Statuto dell'Agenzia per le Energie Rinnovabili e la ratifica del Protocollo Emendativo dell'Accordo in materia radiotelevisiva firmato lo scorso 27 settembre a Roma.

Ultimo atto della sessione d'ottobre la bocciatura dell'odg di RF, appoggiato da Libera, per chiedere un'audizione in Commissione III del CCR con un riferimento di Bcsm su emergenze e prospettive del sistema bancario, alla luce di recenti avvenimenti che riguardano un soggetto vigilato. In apertura di seduta serale il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti si è detto pronto a un dibattito in Commissione a novembre, sul nuovo Piano Regolatore “Boeri”. Il Consiglio ha anche esaminato in prima lettura il Pdl sulle misure di risoluzione delle controversie sulle doppie imposizioni fiscali e quello sull'Avvocatura dello Stato.