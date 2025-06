GIUSTIZIA Segretario Canti replica a Rf: "Usa l’immunità parlamentare per violare riservatezza e propalare false verità" Pieno sostegno della Segreteria di Stato all'opera dei magistrati,

Secca replica del Segretario di Stato alla Giustizia a Repubblica Futura, relativamente alle ultime prescrizioni di procedimenti penali. Stefano Canti esprime innanzitutto pieno sostegno all'opera dei magistrati, riconoscendo l'importanza del loro ruolo per la tutela della legalità e dei diritti dei cittadini.

"Rf - attacca Canti - non accetta un Tribunale indipendente, non tollera che le questioni relative alla Magistratura siano trattate in modo trasparente dal Consiglio Giudiziario, in cui la politica non può più intromettersi. Spesso - continua - si approfitta dell’immunità parlamentare per violare doveri di riservatezza e propalare false verità, anche tacendo o contestando le legittime deliberazioni del Consiglio Giudiziario. La magistratura oggi - conclude il Segretario di Stato alla Giustizia - è finalmente in grado di operare con autonomia ed indipendenza per l’affermazione dello stato di diritto e per la tenuta del sistema democratico: quello che Repubblica Futura - puntualizza, infine - vorrebbe, invece, impedire!"

