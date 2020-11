Segretario Ciavatta a Radio1: "Nessun permissivismo, solo diversa gestione dell'emergenza"

Dopo il Segretario al Lavoro su Mediaset, Roberto Ciavatta interviene all'alba, ospite della trasmissione Moka di Radio1 per spiegare le ragioni delle diverse misure anti-covid e qual è la situazione attuale di San Marino, dove i "numeri sono sotto controllo, ma non significa certo che abbassiamo la guardia". Interpellato dal conduttore Giovanni Acquarulo, ricorda come l'Ospedale di San Marino abbia dovuto creare già nella prima fase dell'epidemia un reparto di isolamento per malati covid. Sollecitato poi sull'argomento che ha tenuto banco in questi giorni, cioè le disposizioni sammarinesi che non si allineano a quelle italiane, ribadisce che non si tratta di "Permissivismo, solo di una diversa modalità di affrontare la situazione". Riferendosi anche al contatto costante con l'Unità di crisi della Prefettura di Rimini. Ma soprattutto al microfono di Radio1 ribadisce come San Marino non faccia parte dell'Unione Europea e dunque non abbia accesso ai fondi messi a disposizione per la Pandemia.





"I controlli ci sono e puntuali, da parte delle forze dell'Ordine", dice Ciavatta, e non ci preoccupano gli accessi registrati, ma invitiamo chiunque a vedere la situazione". I numeri di quelli che salgono dopo le 18 sul Titano, non sono quelli dichiarati dagli amministratori del circondario. "Ogni giorno quasi 6 mila frontalieri varcano il confine per lavoro, quindi l'interazione con il circondario è costante".

Ascolta la puntata di Moka