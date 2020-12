Segretario Ciavatta: "Preparare la strada alla campagna vaccinale che dovrà partire in maniera massiccia prossimamente"

Le bizze del meteo non hanno certo aiutato ma da oggi e fino al 30 dicembre, così come il 4 gennaio, sono allentate le misure per la mobilità in uscita e in entrata a San Marino. Come espressamente previsto dal decreto 221 è infatti consentito, senza autocertificazione, lo spostamento verso i comuni confinanti e viceversa. Nessuna restrizione dunque, dalle 5 alle 22, per recarsi da San Marino a Coriano, Montegrimano, Montescudo, Rimini, San Leo, Sassofeltrio, Verucchio e dagli stessi comuni verso San Marino. Fino al 30 dicembre, ed anche il 4 gennaio, sul Titano restano inoltre aperte tutte le attività commerciali, comprese quelle legate al Natale delle Meraviglie.





In una dichiarazione all'Agenzia Ansa il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta ha affermato che l'obiettivo è debellare la pandemia, e non potendo considerarsi separati i nostri territori, il coordinamento delle strategie, anche in relazione alle realtà limitrofe, è strategicamente determinante". "Ora – ha aggiunto - è necessario diminuire le percentuali dei nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati per preparare la strada alla campagna vaccinale che dovrà partire in maniera massiccia prossimamente". A proposito delle ultime polemiche che hanno riguardato San Marino, per Ciavatta "errori ne sono stati certamente commessi e forse alle volte si sono prese misure troppo blande” ma, ha commentato il Segretario alla Sanità - “temo che la volontà di creare zizzania sia attribuibile più a detrattori, opposizioni irresponsabili e stampa alla ricerca di scoop inesistenti, che alla difformità di misure che, laddove esistente, è comunque equivalente in termini di contrasto”.