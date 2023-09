EUROPA Segretario di Stato Beccari: "Nessun ostacolo all'Accordo di Associazione con l'Ue" "I dubbi e i timori espressi sono distanti dai contenuti delle interlocuzioni che la Repubblica di San Marino ha avuto e sta avendo con la Commissione Europea". Fronte comune con Andorra

“I dubbi e i timori espressi sono distanti dai contenuti delle interlocuzioni che la Repubblica di San Marino ha avuto e sta avendo con la Commissione Europea. Chi li ha espressi ignora probabilmente la realtà dei fatti”. Lo dichiara in una nota ufficiale il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari, secondo il quale la famigerata lettera “rappresenta il nulla” non esprime una posizione della Commissione Europea rispetto a Repubblica di San Marino, Monaco e Andorra e non è un punto di criticità nel rapporto con la stessa”. La Segreteria agli Esteri accoglie invece con favore le dichiarazioni del portavoce della Commissione Europea Balazs Ujvari che, nel confermare di aver preso nota delle opinioni espresse nella lettera, conferma altresì l'obiettivo di concludere i negoziati entro il 2023”. Beccari condivide inoltre le argomentazioni del Primo Ministro di Andorra secondo il quale se esistessero criticità così evidenti, i negoziati non avrebbero potuto raggiungere lo stato attuale e con l’integrazione si potrà solo migliorare la qualità delle relazioni economiche, riducendo invece i rischi di distorsioni. ‘San Marino - sottolinea Beccari - è già pienamente integrato per molti aspetti nel sistema dell’Unione Europea, giochiamo alle stesse regole degli altri Paesi”. Tra gli esempi il Segretario agli Esteri cita anche l'allineamento alle sanzioni Ue.

