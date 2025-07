TERRITORIO Segretario di Stato Matteo Ciacci: "E' arrivato il momento di avviare il confronto sulla pianificazione strategica territoriale" Incontro con gli alleati anche sul decreto per la coabitazione intergenerazionale

Qualche novità sull'emergenza casa, limiti alla discrezionalità nella cessione ai privati di piccoli appezzamenti pubblici e soprattutto uno strumento urbanistico generale, dopo gli ostacoli incontrati dal Prg Boeri. Tante carne al fuoco nel confronto tra il Segretario di Stato Matteo Ciacci e gli alleati di maggioranza. “E' stato adottato recentemente un regolamento – dichiara – per le permute e alienazioni di terreni pubblici di piccole dimensioni con procedura standardizzata, uguale per tutti e nei prossimi giorni lo presenteremo alla cittadinanza.

Necessita un confronto in maggioranza, soprattutto per le permute presentate prima di questa nuova procedura che ritengo più corretta, trasparente e lineare. Diamo inoltre impulso agli orti sociali sul territorio e si va anche verso il decreto sulla coabitazione intergenerazionale, frutto di confronto tra maggioranza e opposizione nell'ambito dell'emergenza casa. Infine, la cosa più importante, e cioè la legge sulla pianificazione strategica territoriale perché è arrivato il momento di avviare un confronto serio, in maggioranza e nel Paese”.

