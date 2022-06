Segretario Gatti: sulla necessità di riformare FONDISS “consapevolezza comune” Sessione consiliare di giugno conclusa, ieri, con il via libera alla Variazione di Bilancio. Questione BNS al centro; previsti anche interventi sul “Secondo Pilastro”. Prorogata la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Percorso a tappe forzate, quello per l'approvazione dell'Assestamento. L'elemento caratterizzante riguarda BNS; con una emissione di Titoli di Stato, ottenuti dalla conversione di obbligazioni il cui primo pagamento era in scadenza il 22 luglio. “Provvedimento, peraltro, già previsto dalla Legge”, precisa il Segretario Gatti. Governo inoltre autorizzato – e questo è un altro punto nodale dell'Assestamento – a riformare FONDISS; previo confronto con le parti economiche e sociali, e tramite decreto delegato. Strumento “veloce”, ricorda Gatti; ma che non piace a CSdL. In un recente comunicato il sindacato riconosce comunque la necessità di intervenire sul “Secondo Pilastro”. Più in generale CSdL ha criticato il Governo da un punto di vista metodologico. Così le Opposizioni; che in Aula avevano ripetutamente stigmatizzato la presentazione - a ridosso della discussione - di decine di emendamenti. Prevalentemente tecnici, puntualizza tuttavia il Segretario alle Finanze. Riguardanti ad esempio norme che avevano necessità di essere interpretate, alla luce del mutamento delle condizioni economiche. “Importante”, continua poi il Segretario, la previsione di una proroga al 31 luglio per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato Marco Gatti

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: