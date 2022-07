POLITICA ESTERA Segretario Lonfernini nel Regno Unito: incontri istituzionali per rafforzare la cooperazione bilaterale

Segretario Lonfernini nel Regno Unito: incontri istituzionali per rafforzare la cooperazione bilaterale.

Trasferta nel Regno Unito per il Segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini, accompagnato dal Console Generale a Londra, Maurizio Bragagni. Diversi gli incontri di particolare rilievo: tra questi il colloquio con l'On. Gavin Williamson, già Ministro inglese all'Istruzione e alla Difesa. Al centro il ruolo e i propositi del Gruppo di Amicizia Interparlamentare sammarinese con il Regno Unito (APPG), con un focus su come meglio utilizzare la dimensione parlamentare per rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi. Williamson ha inoltre espresso il desiderio di entrare a far parte di APPG per fornire in futuro un proprio apporto di idee al Gruppo.

Nel corso della visita Oltremanica, è stato conferito al Segretario Lonfernini il Dottorato Honoris Causa in Scienze Politiche dalla University of Bolton, classificata da The Guardian tra le prime 50 università del Regno Unito. L'occasione dunque per incontrare proprio il Cancelliere dell'ateneo, il Conte di St. Andrews, George Philip Nicholas Windsor, il Vice-Cancelliere, Professor George Holmes DL e altri dirigenti e membri accademici dell'università. Con loro sono state discusse questioni relative alla possibilità di rendere più appetibile lo Youth Mobility Scheme per gli studenti delle Università di Bolton e San Marino, facendo il punto sui risultati raggiunti e sul futuro ruolo del Consolato di San Marino a Londra nella promozione e protezione degli interessi del Titano e dei suoi cittadini nel Regno Unito.

