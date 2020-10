Segretario Lonfernini: "Soddisfazione del Governo per la bocciatura della mozione contro Ugolini"

Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini il giorno dopo la bocciatura della mozione di sfiducia ad Ugolini esprime tutta la soddisfazione del Governo e pieno sostegno al collega sul lavoro che sta facendo, col sostegno della maggioranza. “Grande risultato - ha rimarcato - la nomina di un dirigente del Tribunale di altissimo profilo con una lunga esperienza nel settore. L’auspicio è che si possa lavorare serenamente verso la riorganizzazione del nostro tribunale per garantirne il corretto funzionamento a beneficio di tutti i sammarinesi e che si chiuda una pagina infelice del dibattito consigliare”.

Il Segretario di Stato agli Luca Esteri Beccari ha intanto sottolineato l'intensificazione delle relazioni internazionali e con l'Italia: oggi a Roma due incontri a livello ministeriale e giovedì quello dello stesso Beccari con l'omologo italiano Di Maio mentre sabato sarà in Repubblica l'ex premier britannica Theresa May. Prosegue nel frattempo l’attività propedeutica all’emissione dei bond sui mercati che – ha dichiarato Beccari - “è in fase di finalizzazione. Con ogni probabilità a breve il 'pricing' definitivo per l’emissione”.