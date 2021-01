CONGRESSO DI STATO RIUNITO IN VIDEOCONFERENZA Segretario Lonfernini: "Venerdì incontro Governo-Maggioranza per mettere nero su bianco il cronoprogramma per il 2021" "Il Reggente Cardelli sta bene ed attende solo il tampone negativo". Nicoletta Corbelli confermata Direttore dell'Ufficio Turismo. Delibera per solidarietà alle popolazioni terremotate della Croazia

Ha partecipato da remoto anche il Reggente Cardelli, di recente risultato positivo al Covid. “Sta bene è in forma ed è in attesa del tampone negativo” riferisce il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini che a nome dell'intero Governo gli invia fervidi auguri per rimettersi pienamente e in tempi rapidi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Sul tavolo del Congresso intanto il dossier vaccinazioni: “La programmazione – spiega Lonfernini – sarà fatta quanto prima, non appena chiudiamo con l'Italia e con le aziende contattate”. Tra le delibere approvate, il rinnovo dell'incarico per altri tre anni a Nicoletta Corbelli quale Direttore dell'Ufficio Turismo ed un'azione concreta di solidarietà alle popolazioni terremotate della Croazia, come previsto da un ordine del giorno approvato all'unanimità in Consiglio. “Venerdì prossimo – anticipa il Segretario di Stato – ci sarà un incontro per tutta la giornata tra Governo e Maggioranza. Verrà stilato nero bianco un cronoprogramma per il 2021 con interventi e tempistiche, anche con ciò che la pandemia non ha consentito di fare nel 2020”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: