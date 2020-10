Segretario Pedini Amati plaude alla firma del Protocollo d’intesa territoriale

“Sono molto contento che il SILB di Rimini, guidato da Gianni Indino e il Prefetto Giuseppe Forlenza, insieme ai comuni della provincia, abbiano finalmente siglato il nuovo Protocollo d’intesa territoriale in materia di sicurezza delle discoteche, da tanti anni atteso in Riviera”. Così il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati che coglie l'occasione per ribadire gli ottimi rapporti con la Prefettura riminese: “Anche in questi giorni – ricorda – ci sono state sinergie molto importanti”. A proposito del protocollo, Pedini Amati si augura, infine, che “non appena si arriverà ad un calo dei contagi, l'intesa possa essere d'aiuto alla ripartenza del mondo della musica e del ballo”.