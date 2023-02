Segretario Righi incontra la Comunità di Ravenna: “Siete un valore aggiunto, i nostri primi ambasciatori”

Sentiamo Gianluca Giorgetti, Marino Forcellini e Fabio Righi

La festa di Sant'Agata come occasione per ritrovarsi, rinsaldare idealmente il legame con la Repubblica, confrontarsi su come tenerlo vivo e approfondirlo, guardare avanti grazie alle nuove generazioni di sammarinesi – per i giovani meritevoli anche la consegna di borse di studio – in una delle Comunità estere più numerose. Un segnale colto con favore, quello della presenza delle istituzioni, con il Segretario all'Industria Fabio Righi che ha fatto il punto sulle iniziative della sua Segreteria e passato in rassegna progetti futuri e riforme programmate, ma anche ascoltato le istanze dei concittadini esteri “incontrandoli – ha detto – si scopre il senso di sammarinesità che, a volte, purtroppo, anche all'interno dei confini abbiamo perso” e definendoli “un valore aggiunto per la Repubblica”.

Nel video le interviste al Presidente della Comunità dei sammarinesi di Ravenna, Gianluca Giorgetti; al Console di San Marino e Ravenna e Pesaro, Marino Forcellini e al Segretario all'Industria Fabio Righi