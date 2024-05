Segretario Righi ospite al Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Segretario all'Industria, Fabio Righi ieri a Roma, al Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio ha incontrato Alessandro Musumeci e Giuseppe Di Biase, della Segreteria tecnica, incarica dal Sottosegretario all'innovazione tecnologica Butti. Righi ha proposto di individuare San marino come laboratorio di soluzioni tecnologiche in cui orientare investimenti nel settore della ricerca e sviluppo e realizzazione di progetti pilota. L'impegno a calendarizzare il tema a breve nel tavolo permanente dello sviluppo economico.