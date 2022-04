Segreteria Esteri: il riscontro unanime dei diplomatici al ruolo decisivo di San Marino nelle recenti dinamiche globali

In una fase di particolare delicatezza a livello globale e geopolitico, “la Cerimonia di Insediamento dei Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli ha confermato l'alto livello di partecipazione e di riscontro, interno e internazionale, rinsaldando i principi e i valori su cui si fonda”. Si compiace la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri degli esiti del momento più solenne della vita istituzionale del Paese. La presenza della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, in qualità di Oratore ufficiale, a dare valore aggiunto al nuovo corso delle relazioni con l'Italia, “ai grandi passi in avanti compiuti”, confermati giovedì scorso alla San Marino Rtv dal premier Mario Draghi con riferimento agli storici incontri di Roma del maggio 2021, culminati nella visita di Stato della Reggenza al Quirinale.

Palazzo Begni si sofferma poi sul plauso che i rappresentanti diplomatici, partecipi al consueto appuntamento semestrale, hanno inteso tributare al Titano per le recenti decisioni assunte in relazione all'aggressione militare in Ucraina: “riconoscimento unanime del ruolo decisivo, ancorato alle più recenti dinamiche globali, assunto da San Marino rispetto all'accoglimento delle strategie per l'allineamento al regime sanzionatorio adottato dall'Unione europea e da Paesi terzi”, mantenendo al contempo ben saldi il sostegno alla cultura del dialogo, agli strumenti della diplomazia e ai principi di contrarietà alla guerra.

Un concetto di neutralità attiva particolarmente moderno – viene sottolineato - proprio di una entità statuale fiera della propria sovranità”. Posizione che da Bruxelles viene vista molto positivamente - rileva durante la trasmissione Closeup l'Ambasciatore Ue presso la Repubblica di San Marino, Alexandra Valkenburg, la quale durante la permanenza sul Titano, si è recata in visita anche al Museo dell'Emigrante e all'Università di San Marino accompagnata dal Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali, Michele Chiaruzzi: visita che è stata occasione propizia per parlare dei rapporti tra San Marino e Ue con un focus sull'accordo di associazione – criticità, aspetti controversi e punti di forza nella trattativa in corso -, concordando sull'importanza per l'Unione di garantire una maggiore presenza sul territorio, anche fisica, per coinvolgere più attivamente la popolazione nel percorso intrapreso dalla Repubblica.