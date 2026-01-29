DOCUFILM RUSSO

Segreteria Esteri: "Nessuna censura, ma il rigoroso adempimento di obblighi internazionali e interni"

L’obiettivo di Palazzo Begni è quello di "rafforzare il posizionamento di San Marino" come Stato affidabile e integrato nei processi europei

Segreteria Esteri: "Nessuna censura, ma il rigoroso adempimento di obblighi internazionali e interni".

Questione del docufilm russo “Biolab”: la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri respinge le accuse di censura sulla mancata autorizzazione a proiezioni legate a soggetti listati e sottoposti a sanzioni. “La decisione – precisa Palazzo Begni - risponde semmai al rigoroso adempimento degli obblighi internazionali e interni, nonché alla tutela del prestigio istituzionale di San Marino”. Per gli Esteri, “la libertà di espressione resta un valore centrale, ma non può tradursi in avallo a iniziative ritenute strumentali o prive di attendibilità. Il governo intende evitare che San Marino venga percepita come piattaforma di propaganda o come “zona grigia” nei contesti geopolitici”. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il posizionamento di San Marino come Stato affidabile e integrato nei processi europei. La Segreteria invita infine a una lettura meno emotiva e più responsabile della vicenda. 

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy