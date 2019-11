Segreteria Esteri: "Prosegue la promozione del sistema Paese e dei prodotti tipici"

L'ambasciata della Repubblica di San Marino in Austria presenta il Titano, la sua storia e istituzioni, economia e cultura, nonché i suoi prodotti alimentari. Lo ha fatto l'ambasciatore Elena Molaroni, in una serata viennese che ha visto la partecipazione di membri della diplomazia accreditati, fra cui il Nunzio Apostolico anche Decano del corpo diplomatico in Austria – nonché membri dell'aristocrazia della capitale. Il Plauso dalla segreteria esteri, per un evento “volto alla promozione del sistema Paese” all'estero.