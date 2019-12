Segreteria Industria completa progetto di legge sulla valorizzazione del commercio di qualità

Il Congresso di Stato adotta il “testo coordinato delle norme in materia di società ed attività di impresa”. Ne dà notizia la Segreteria all'Industria, che ne spiega le finalità. La valenza è ricognitiva, offrendo agli utenti una raccolta sistematica delle tante normative “stratificate – dice – negli anni”. A breve a disposizione sul sito delle delibere del Congresso di Stato, così come consultabile sarà il progetto di legge che la Segreteria stava portando avanti per incentivare la valorizzazione del commercio di qualità nei centri storici di San Marino, "lavoro che – dice Zafferani – abbiamo voluto terminare, nonostante l'apertura della crisi di Governo ci abbia impedito di concretizzarlo e che mirava a spingere sulla modifica della struttura commerciale del centro storico e sul miglioramento dell'offerta merceologica”. Prevede incentivi per le attività che mettano in essere politiche di miglioramento della propria offerta. In parallelo, prevede la creazione di una società privata, partecipata dallo Stato, per la gestione (dagli eventi al marketing) della destinazione turistico-commerciale con logiche imprenditoriali.