Segreteria Industria presenta Autenticert, nuovo operatore nella certificazione Ieri, l'evento dedicato al nuovo regolamento europeo sul packaging, patrocinato dalla Segreteria Industria insieme a Istituto Italiano Imballaggio, Fondazione Carta Eitca del packaging e Plus4

La nuova normativa europea sul packaging all'attenzione degli operatori del Titano, in un momento di approfondimento in sinergia pubblico-privato. Normativa in fase di ultimazione e con gli esperti del settore - da San Marino e dall'Italia - si ragiona sul suo impatto, per non subirla. “L'evento di ieri - spiega il Segretario all'Industria, Fabio Righi - è stato promosso con l'aiuto di alcune aziende sammarinesi, che da poco hanno scelto il contesto sammarinese per sviluppare il proprio business. Abbiamo preso in considerazione una normativa che è al vaglio oggi degli organismi europei e che inciderà nel settore del packaging in modo molto rilevante. Abbiamo così pensato che fosse opportuno potere cogliere l'occasione di approfondirla in tempi non sospetti e non subire gli effetti di una normativa che poi colpirà potenzialmente l'operatività delle nostre aziende”.

E oggi la Segreteria Industria accoglie un nuovo insediamento, Autenticert, che scegli San Marino per lo sviluppo: “E' un'azienda – prosegue Righi - già operante nel contesto italiano, che ha scelto di aprire nella Repubblica di San Marino proprio grazie alle politiche che stiamo portando avanti, ormai da tempo, sulle nuove filiere e le nuove tecnologie. Un'azienda che è dedicata al settore della certificazione delle professionalità delle qualifiche, ma anche dei prodotti, con una vocazione ordinaria - quindi la certificazione che tutti conosciamo - ma anche proiettata al futuro; quindi, le nuove certificazioni che faranno da padrone per le nuove economie. Il nostro ecosistema comincia a prendere forma, concretezza e continua a crescere. Quindi, devo dire che sono soddisfatto e bisogna continuare su questa strada”.

Nel video, l'intervista al Segretario all'Industria e Commercio Fabio Righi

