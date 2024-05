Segreteria Interni: ecco le regole della propaganda elettorale

SRV_PROPAGANDA_1930_13052024

Partiti e movimenti scaldano i motori ad una settimana dall'avvio ufficiale della campagna elettorale. Due coalizioni e otto liste in gara che già si concentrano sulla diffusione alla cittadinanza di quelli che saranno i punti nodali dei rispettivi programmi. La Segreteria di Stato agli Interni precisa intanto a forze politiche, singoli candidati e organi di informazione alcune indicazioni in materia di propaganda.

La campagna elettorale si apre per l'appunto lunedì 20 maggio e terminerà alle 24.00 di venerdì 7 giugno. Prima e dopo il termine di apertura e di chiusura è vietata ogni forma d propaganda, pertanto le comunicazioni dei partiti, dei singoli e degli organi di informazione non devono contenere indicazioni di voto dirette o indirette per le prossime consultazioni. Chi lo fa, così come chi impedisce o anche solo turba una riunione di propaganda è punito con la prigionia di primo grado.

L'affissione del materiale di propaganda elettorale può inoltre avvenire SOLO negli appositi spazi stabiliti dalla Commissione elettorale e solo dal 20 maggio compresi i comizi, le riunioni e le trasmissioni radio e tv di propaganda.