Segreteria Interni: potenziamento Stato Civile per garantire diritto di voto a tutti.

Per garantire un servizio efficiente e tempestivo ai cittadini, la Segreteria Interni, si è attivata per trasferire temporaneamente forze lavoro da altri uffici allo Stato Civile. Lo comunica lo stesso Gian Nicola Berti. "Questo trasferimento è reso possibile grazie all'applicazione delle nuove regole di flessibilità oraria del pubblico impiego. L'Ufficio di Stato Civile, rimarrà quindi aperto in modo continuativo nel periodo dal 27 maggio 2024 al 9 giugno 2024. Se necessario, sarà garantita l'apertura anche nella giornata del 30 maggio 2024, per far fronte a eventuali picchi di richiesta".

Intervento per "assicurare che tutti i cittadini abbiano accesso ai servizi essenziali senza interruzioni, in un periodo particolarmente critico e in vista delle imminenti scadenze elettorali". 'Decisione - prosegue la nota degli Interni - presa in un'ottica di responsabilità verso il nostro Paese: già da alcuni giorni, abbiamo constatato un notevole sovraccarico presso l'Ufficio dello Stato Civile'.

L'obiettivo della Parva Domus è "garantire che nessun elettore sia privato del diritto di voto a causa della mancanza di un documento di riconoscimento sammarinese"

Ricordando come il 9 giugno saranno presenti gli Osservatori dell'OSCE, "per aiutarci a garantire la trasparenza e l'integrità del voto". Resta valido, per gli aventi diritto al voto, la possibilità di presentarsi ai seggi con il certificato elettorale ed un documento di riconoscimento sammarinese, ancorché scaduto.

