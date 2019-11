Segreteria Interni: prime disposizioni generali in attesa del voto

In vista delle elezioni politiche dell'8 dicembre, arrivano dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni le prime informazioni di servizio per i cittadini: l'AASS, ad esempio, garantirà su chiamata (ai numeri 0549 887121 - 887123) il trasporto pubblico gratuito, tramite i propri mezzi, a tutti gli elettori impossibilitati a raggiungere i seggi. La Segreteria ricorda, inoltre, che - il giorno del voto - i Centri per la Salute resteranno chiusi. Coloro che, pertanto, si troveranno nella necessità di presentare il certificato medico per il voto assistito, potranno rivolgersi al proprio medico nei giorni precedenti la consultazione e, nei casi di dimenticanza o forza maggiore, al Direttore di Dipartimento Ospedaliero (tel. n. 0549 994877). Per il trasporto degli infermi sarà invece disponibile l’ambulanza (tel. n. 0549 994230).

Uno sguardo, poi, alle prossime scadenze: martedì 29 ottobre alle 12 è il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati e del deposito delle dichiarazioni di costituzione di coalizione dei rispettivi contrassegni e dei programmi di governo. Mentre entro sabato 2 novembre, sempre alle 12, dovrà essere presentata, all'Ufficio di Stato Civile, da parte di ciascuna lista non coalizzata o da parte della coalizione di liste, la dichiarazione di voler partecipare o meno alla eventuale fase di negoziazione prevista dalla nuova legge elettorale.