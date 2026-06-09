Segreteria Sanità ad interim a Marco Gatti: "La nomina del titolare, probabilmente, prima delle ferie"

Il Congresso di Stato, in conferenza stampa con i Segretari Gatti, Ciacci e Lonfernini esprime soddisfazione per quella che è stata definita una settimana “importante” per l'esecutivo. Riepilogati i risultati raggiunti sul fronte dei conti pubblici e della credibilità internazionale. Richiamati, dal Segretario Gatti, i giudizi positivi di Standard & Poor’s e del Fondo Monetario, insieme al buon esito del collocamento del bond internazionale, ad aprile, che consentirà – ha assicurato - un alleggerimento degli interessi passivi del debito e degli oneri finanziari, nel prossimo assestamento di Bilancio. Sul piano energetico, soddisfazione per gli accordi sul gas con l’Azerbaijan e gli investimenti nel fotovoltaico.

La maggioranza rivendica un’azione “corale” con provvedimenti in arrivo su scuola, famiglia e la pianificazione territoriale strategica, la cui approvazione definitiva è attesa nella prossima sessione del Consiglio. Confermata – dal Segretario di Stato Matteo Ciacci - la linea sui progetti infrastrutturali: nel 2027 la messa in sicurezza della superstrada, il parcheggio alla Baldasserona, Palazzo Begni, e altre opere strategiche secondo la logica di aprire pochi cantieri – ha dichiarato - ma completarli.

Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini si è soffermato sulle novità in arrivo in ambito scolastico: “Stiamo lavorando su tutti i fronti. L'obiettivo principale – dichiara – è innovare un sistema che è già ritenuto eccellente. Un processo che è già in atto, in termini di provvedimenti che avremo anche in Consiglio, per quel che riguarda l'Istituto di Formazione Professionale e i nuovi indirizzi delle superiori. Stiamo inoltre lavorando con un gruppo di lavoro che ha il mandato fino al 30 giugno per la riorganizzazione del quadro orario alle medie, inteso come settimana breve. Per tutti i provvedimenti, anche quelli già adottati o che adotteremo in Consiglio, l'anno di partenza sarà l'anno scolastico 2027/28”.

Il Segretario di Stato Luca Beccari ha informato i colleghi sugli sviluppi del dossier europeo, al vaglio del Coreper, che però finora non si è espresso. Il Governo è preoccupato? “No – risponde Lonfernini – il Governo non è preoccupato di ciò che può venire avanti attraverso strumentalizzazioni, o ritenute tali. Il Governo è certamente molto attento e concentrato, sulla chiusura di una procedura che conoscevamo anche prima e che ora è in corso. La fiducia è molto alta e rimane molto alta”. Nella scorsa seduta, intanto, è stata affidato al Segretario di Stato Gatti, l'interim per la Sanità, dopo la scomparsa di Mariella Mularoni. Lo stesso Gatti – pur sottolineando che la decisione spetta al Pdcs – ha detto che la volontà è di arrivare alla nomina di un nuovo titolare effettivo della Segreteria, possibilmente già prima delle ferie estive.









