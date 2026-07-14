Segreteria Sanità: il Pdcs designa Massimo Andrea Ugolini La Direzione del partito lo ha indicato all'unanimità. Ora si attende la nomina in Consiglio Grande e Generale.

Segreteria Sanità: il Pdcs designa Massimo Andrea Ugolini.

La Direzione del Pdcs ha designato all'unanimità Massimo Andrea Ugolini quale prossimo Segretario di Stato per la Sanità. La decisione è stata assunta nella serata di ieri e dovrà ora essere formalizzata dal Consiglio Grande e Generale.

Nel comunicato, la scelta viene motivata con la volontà di consolidare l'azione del Governo affidando la Segreteria a una figura di esperienza. Ugolini ha già ricoperto il ruolo di Segretario di Stato per la Giustizia nella precedente legislatura.

La Direzione del Pdcs ha inoltre ricordato il lavoro svolto da Mariella Mularoni, esprimendo la convinzione che Ugolini saprà proseguirne e consolidarne l'operato, contribuendo al rafforzamento dei servizi sanitari e sociali e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di governo. Il partito ha infine rivolto al futuro Segretario di Stato gli auguri di buon lavoro in vista della nomina ufficiale.

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