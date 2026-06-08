Segreteria Sanità: prorogato l'interim al Segretario di Stato Marco Gatti

Il Congresso ha prorogato al Segretario di Stato Marco Gatti l'interim della Segreteria di Stato alla Sanità, Sicurezza Sociale, Affari Sociali e Pari Opportunità, in seguito alla scomparsa di Mariella Mularoni. Il nuovo incarico è stato affidato al titolare delle Finanze nella seduta del 2 giugno.

Nella delibera viene specificato che con la morte del Segretario Mularoni vengono a cessare gli effetti della supplenza temporanea di Gatti ufficializzata dal Governo il 14 aprile ma già attiva di fatto da fine febbraio. Questa è quindi conteggiata come una nuova - e definitiva - supplenza e per tanto riparte da capo il limite massimo di tre mesi previsto in questi casi dalla legge 184/2005 sul Congresso di Stato.

Significa che entro il 29 agosto 2026 il Consiglio Grande e Generale dovrà procedere alla nomina del nuovo Segretario di Stato. I rumors di Palazzo danno i pole position Massimo Andrea Ugolini, attualmente capogruppo del Pdcs e Segretario di Stato alla Giustizia nella precedente legislatura.







