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Segreteria Sanità: prorogato l'interim al Segretario di Stato Marco Gatti

Conferita la supplenza dopo il decesso di Mariella Mularoni. L'incarico non potrà superare i tre mesi. Entro il 29 agosto il Consiglio Grande e Generale dovrà procedere alla nomina del nuovo Segretario di Stato

8 giu 2026
Segreteria Sanità: prorogato l'interim al Segretario di Stato Marco Gatti

Il Congresso ha prorogato al Segretario di Stato Marco Gatti l'interim della Segreteria di Stato alla Sanità, Sicurezza Sociale, Affari Sociali e Pari Opportunità, in seguito alla scomparsa di Mariella Mularoni.  Il nuovo incarico è stato affidato al titolare delle Finanze nella seduta del 2 giugno. 

Nella delibera viene specificato che con la morte del Segretario Mularoni vengono a cessare gli effetti della supplenza temporanea di Gatti ufficializzata dal Governo il 14 aprile ma già attiva di fatto da fine febbraio. Questa è quindi conteggiata come una nuova - e definitiva - supplenza e per tanto riparte da capo il limite massimo di tre mesi previsto in questi casi dalla legge 184/2005 sul Congresso di Stato.

Significa che entro il 29 agosto 2026 il Consiglio Grande e Generale dovrà procedere alla nomina del nuovo Segretario di Stato. I rumors di Palazzo danno i pole position Massimo Andrea Ugolini, attualmente capogruppo del Pdcs e Segretario di Stato alla Giustizia nella precedente legislatura. 




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