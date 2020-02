Segreteria Turismo punta sugli eventi: dallo sport alle fiere Fondamentale la sinergia pubblico-privato; ampio spazio alle idee di cittadini e associazioni

“Il messaggio che vuol dare questa segreteria è chiaro - così esordisce il segretario Federico Pedini Amati - quello di tenere un confronto continuo, reale costruttivo con le associazioni di categoria che rappresentano il mondo del turismo e del commercio”.

Confronto con le categorie la parola d'ordine e un primo obiettivo fissato per Segreteria e Ufficio del turismo – che si presenta alla stampa, staff al completo: ampliare il palinsesto di eventi rispetto a quelli già in calendario per il 2020, nonché strutturare in maniera efficace la programmazione 2021. Eventi, perché portino turismo di qualità, incentivando la sosta. Lavoro in prospettiva, ma che ha già portato risultati: torna il 14 maggio la Mille Miglia. Un lavoro di trattativa con l'organizzazione per reinserire la tappa del Titano a calendario ormai chiuso. Forti le attesa per l'adunata degli alpini dall'8 al 10 maggio: evento organizzato dalla passata legislatura con un gruppo di coordinamento già attivo. 21 maggio: IX tappa del “Giro E” - II edizione, in bici elettriche – San Marino-Cesenatico - circuito parallelo al Giro d'Italia. Ancora, l'appuntamento estivo con le rievocazioni storiche a luglio (24-26 luglio) con il bando di manifestazione di interesse aperto fino al 24 febbraio (ore 12).

San Marino e la sua attrattività all'esterno, con un rinnovato impegno di presenza nelle fiere internazionali (dopo Madrid, altro step alla ITB di Berlino, dal 4 al 6 marzo). Ribadisce la linea già dichiarata ad avvio di legislatura: fondamentale la sinergia con il privato “da un lato – dice Pedini Amati - perché le idee non devono venire solo dal pubblico, anzi, possono venire meglio dal privato; dall'altro perché i dati di bilancio ci portano inevitabilmente a ragionare nella direzione di una sinergia pubblico-privato”. “Già venerdì – spiega il segretario particolare Luca Lazzari – si riunirà il Comitato di Valutazione rispetto alle proposte di eventi lanciate da gruppi di cittadini, associazioni, esercenti: oltre 100 le domande, tra eventi consolidati - che già supportano economia e portano visibilità alla Repubblica - e nuove idee, segno di fermento e di una vivacità – dice - che fa bene al Paese”.

Nel video, l'intervista al Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati

