Sei nuovi ambasciatori per San Marino

L'ambasciatore dello Sri Lanka, Jagath Wellawatte, è il primo a presentare le lettere credenziali ai Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. I legami con San Marino risalgono al 2012. “Una collaborazione – afferma il diplomatico – che genera opportunità per commercio, turismo e istruzione”. La difesa del diritto internazionale accomuna il Titano e l'Equador, sottolinea il segretario agli Esteri Beccari nel presentare Alicia De Jesùs Crespo Vega. La nuova ambasciatrice invita a intensificare le già buone relazioni tra i due Paesi a livello culturale, commerciale e di cooperazione internazionale. Viene dall'Iraq la terza richiesta di accreditamento, di Saywan Barzani: “Pur nella diversità – sottolinea Beccari – è importante rafforzare le relazioni in un momento di particolare instabilità internazionale”. San Marino è un Paese amico per il diplomatico, con cui intrattiene rapporti di amicizia personale e collaborazione in vari settori.

Nasser Sanhat Alqahtani è il nuovo ambasciatore del Kuwait, che propone relazioni più strette nei settori culturale, commerciale ed economico, a cui si aggiunge quello turistico, su proposta del segretario agli Esteri, che ricorda la vocazione ospitale dei due Paesi. Si punta su istruzione e polizia nei rapporti con la Spagna e per questo Miguel Fernàndez-Palacios M. è accompagnato da una delegazione del Ministero dell'Interno e delle forze di polizia. Per loro anche un incontro con la Gendarmeria. Legame di lunga data quello con Madrid, nato nel '78 e consolidato a livello diplomatico nel '92. Con Jia Guide ricordati i 50 anni delle relazioni San Marino-Cina, celebrati nel 2021. L'accento va sulla collaborazione in ambito economico e culturale, con l'invito di Beccari a superare le diversità geopolitiche, culturali e religiose. Dal nuovo ambasciatore disponibilità a lavorare con il Titano per sostenere il diritto internazionale e le Nazioni Unite.