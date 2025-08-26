Semestre Ottobre-Aprile: il PSD designa Matteo Rossi come nuovo Capitano Reggente

Semestre Ottobre-Aprile: il PSD designa Matteo Rossi come nuovo Capitano Reggente.

La direzione del Partito dei Socialisti e Democratici ha designato ieri sera per acclamazione Matteo Rossi alla carica di Capitano Reggente per il semestre 1° ottobre 2025 – 1° aprile 2026. Rossi, si legge nella nota del partito di maggioranza "ha dimostrato disponibilità, spirito di squadra e la capacità di mettere davanti a tutto l’interesse collettivo, ricoprendo negli ultimi 12 mesi la carica di capogruppo consiliare Siamo certi che, se eletto dal Consiglio Grande e Generale, lo farà con equilibrio, correttezza e passione".


