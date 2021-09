Seminario di Repubblica Futura sulla sanità che verrà

Il seminario di Repubblica Futura

Un seminario di natura scientifico-sanitaria, organizzato da un partito politico. Format inconsueto che avrà tuttavia un seguito ha spiegato Francesca Piergiovanni mentre il coordinatore di RF Matteo Fiorini ha anticipato che la sanità sarà uno dei temi di fondo della prossima assemblea congressuale. Tra i relatori alla sala Montelupo di Domagnano l'ex alto dirigente sanitario emiliano romagnolo Fosco Foglietta curatore del libro “Rivoluzione Covid” su ciò che è accaduto in Italia con la pandemia. “L'Italia – dichiara Foglietta – si è comportata più che decorosamente rispetto ad altri paesi europei e non, però la grande lezione del covid è che alcuni degli aspetti che già sotto traccia segnalavano l'usura del sistema sanitario sono esplosi. E quindi ci indicano delle strade di cambiamento strategico verso il futuro”.









Tra queste, la prevenzione, ha insistito Fausto Francia, già Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Bologna. Durante il convegno si sono alternati gli interventi di medici sammarinesi e italiani, dirigenti, o ex dirigenti, sanitari d'oltreconfine, accademici. Filo conduttore la pandemia, nelle sue diverse declinazioni ma anche temi come il fine vita, le cure palliative, l'eutanasia. Ambiti in cui “San Marino è all'anno zero mentre fuori si corre velocemente” ha osservato rimarcando i ritardi del Titano, il dottor Emmanuel Gasperoni, Anestesista al Bufalini di Cesena ed ex consigliere in quota Repubblica Futura. “Credo sia un dovere di tutti noi – dichiara Mara Valentini di RF – cercare di dare il nostro contributo, al di là dei colori politici, per riformulare una nuova sanità, perché abbiamo visto che con la pandemia si sono rivelate molte fragilità. Occorre quindi un salto di qualità. Andiamo tutti quanti, tutti i partiti insieme, a ridisegnare, riformulare la sanità del futuro di San Marino”.