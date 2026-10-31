Semplificare le procedure della PA e facilitare le operazioni internazionali

Una netta accelerazione all'azione pubblica e un taglio alla burocrazia interna: questo l'obiettivo del nuovo decreto delegato in materia di appalti pubblici approvato in Consiglio. Il provvedimento introduce una importante semplificazione procedurale, estendendo la possibilità, per la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, di comprare beni e servizi fino a 25.000 euro tramite affidamento diretto a un unico operatore economico.

Fino a oggi, la facoltà di procedere all'acquisto diretto senza passaggi intermedi era rigidamente confinata entro la soglia di 2.600 euro all'anno. Per qualsiasi spesa superiore, gli uffici pubblici erano tassativamente obbligati ad attivare una complessa trattativa privata, che richiedeva la consultazione e il confronto di almeno tre diversi operatori economici.

Il provvedimento è stato definito dal Segretario Andrea Belluzzi come una svolta necessaria per sburocratizzare la macchina statale e dare autonomia ai dirigenti, annunciando l'imminente arrivo di un testo unico in linea con le direttive dell'Accordo di Associazione con l'UE.



Sempre dal Consiglio, arriva una svolta strategica per l'ordinamento tributario sammarinese, che introduce ufficialmente una disciplina organica in materia di accordi preventivi applicabili agli operatori economici con attività internazionale. La complessità delle relazioni tra imprese appartenenti a gruppi multinazionali ha reso necessario consentire alle societa di conoscere in anticipo il trattamento fiscale delle operazioni transfrontaliere. L'obiettivo è eliminare l'incertezza nella pianificazione economica ed evitare il rischio di costosi contenziosi e doppie imposizioni che, in assenza di un canale preventivo, emergerebbero solo in sede di controllo ex-post. La procedura non introduce in alcun modo agevolazioni o regimi fiscali di favore. Si tratta invece di stabilire anticipatamente, in conformità con le leggi interne e con le Convenzioni internazionali in vigore, i corretti criteri di determinazione della base imponibile.

La normativa prevede una flessibilità procedurale strutturata su tre diverse tipologie di accordo: Accordi unilaterali: siglati esclusivamente tra il contribuente e l'Ufficio Tributario con effetti limitati all'ordinamento interno. Accordi bilaterali o multilaterali: stipulati coinvolgendo le autorità fiscali di uno o più Stati esteri, garantendo il massimo livello di stabilità e condivisione fiscale internazionale. Una volta sottoscritto, l'accordo si basa sui principi di lealtà, trasparenza e buona fede tra le parti, e vincola l'Ufficio Tributario e il contribuente per la durata di cinque periodi d'imposta.







