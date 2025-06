Sentenza Celli-Buriani, Rete: “Continueremo a pretendere verità e giustizia”

Il Movimento RETE interviene all'indomani della sentenza di appello che ha confermato le condanne a 4 anni per il giudice Alberto Buriani e a un anno con pena sospesa per l’ex Segretario alle Finanze Simone Celli. “Impressiona – scrive Rete - constatare come certa politica continui a restare in silenzio. Far finta di niente non basta a cancellare le responsabilità", sia penali sia politiche. "Qualcuno - prosegue il Movimento - ha permesso che un giudice si trasformasse nel braccio operativo di un gruppo di potere. Qualcuno ha consentito che un Segretario alle Finanze fosse al servizio di interessi privati". RETE - dice - “continuerà a pretendere verità e giustizia”.