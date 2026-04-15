CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Sentenze Simoncini alla Cedu: il Segretario Canti vuole far ricorso, Libera è contraria L'opposizione sollecita interventi su crisi energetica e caro vita e chiede chiarimenti sul rollover del debito estero e le offerte per Banca di San Marino. Accordo Ue: Beccari fa sapere che il Coreper si riunirà ai primi di maggio

Seduta d’apertura della sessione consiliare di aprile, dalle 9:30 alle 15, quasi interamente assorbita dal comma comunicazioni e dal confronto sui principali temi dell’attualità politica. Tra questi le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul caso Simoncini, che hanno dato ragione al ricorrente e torto al Governo, prevedendo anche un risarcimento complessivo di oltre 160mila euro. A sollevare la questione i consiglieri di Repubblica Futura, che hanno attribuito le responsabilità dell'errore alla maggioranza del 2020. Il Segretario di Stato alla Giustizia, Stefano Canti, ha annunciato l’intenzione di ricorrere alla Grande Camera della Corte, ma dai banchi di Libera sono emerse posizioni contrarie, aprendo un nodo politico all’interno della maggioranza.

Sempre sul fronte dei partiti alleati di Governo, Alleanza Riformista ha criticato il Segretario di Stato Matteo Ciacci per un atteggiamento ritenuto irrispettoso nei confronti della presidente della Commissione IV, Denise Bronzetti. “Nessuna mancanza di rispetto”, ha replicato Ciacci, difeso anche dai consiglieri del suo partito.

Analisi invece convergenti da parte dell'aula sul piano internazionale, con espressioni di vicinanza e solidarietà al Santo Padre dopo le accuse di Donald Trump. Le opposizioni hanno tuttavia incalzato l’esecutivo su diversi fronti: dalla crisi energetica al caro vita, denunciando l’assenza di misure strutturali. Sotto i riflettori anche il debito estero, con richieste di chiarimenti sul possibile rollover imminente, indicato da “Serenissima Sera”, e sulle condizioni dell’operazione. Non sono mancate inoltre sollecitazioni sul futuro di Banca di San Marino, con critiche per la carenza di informazioni sulle eventuali offerte di acquisizione.

Tra i dossier dibattuti anche il percorso di associazione all’Unione Europea: il Segretario Beccari, tramite il collega Lonfernini, ha riferito dell’importante passaggio atteso in sede Coreper ai primi di maggio, mentre Domani Motus Liberi torna a sollecitare un referendum confermativo. Le opposizioni hanno inoltre presentato tre ordini del giorno: Motus Liberi sull’emergenza casa; l’indipendente Michela Pelliccioni sulla riorganizzazione del settore turistico, con attenzione alla formazione dei giovani; Rete per un’informativa sui dati della violenza di genere. La sessione riprenderà domani alle 13.



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