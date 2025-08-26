Separati in casa sull'Ue. Libera e Psd contro il Ps, ma l'Accordo "va spiegato meglio" Augusto Casali ( PS): "Noi coerenti, la nostra posizione non è una novità". Giulia Muratori ( Libera): “Sull'UE viaggiamo su fronti completamente diversi”. Luca Lazzari ( Psd): "Usiamo questa azione come pungolo per coinvolgere i cittadini"

Non è passata inosservata – nell'intervento di chiusura della Festa dell'Amicizia - la stoccata di Gian Carlo Venturini al PS per l'azione sull'Accordo di Associazione all’UE “in totale dissonanza rispetto al programma di governo sottoscritto anche da loro”. Affermazione che però Augusto Casali contesta, dato che “nell'accordo di Governo – afferma il segretario socialista – la nostra firma non c'è. Non avendo consiglieri non siamo tenuti in grande considerazione. Ma la nostra posizione non è una novità per nessuno”.

Svela, infatti, che nell'accordo di Coalizione con Libera e Psd, il Ps aveva ottenuto che venisse inserita la specifica del totale coinvolgimento della popolazione sul tema Europa, “che in politichese – dice – corrispondeva ad un referendum. Clausola però sparita dall'accordo di Governo”. Nessuna polemica: “Il Governo si fa con quelli che ci sono”. Rimarca però la coerenza del suo partito sulla necessità che la cittadinanza si esprima su una decisione di tale portata di cui – accusa – non si conoscono i contenuti.

Il Pdcs, dal canto suo, non si dice contrario al referendum, ma vuole che la consultazione popolare sia un momento di decisione consapevole, “basato sui dati reali – dice Venturini - non su ipotesi disfattiste”. Da fare, quindi, solo dopo aver verificato concretamente gli effetti derivanti dalla firma. Idea che Casali giudica “poco illuminante”: “Non si interviene – spiega – a danno fatto”. Il Ps va dunque avanti: “I quesiti sono pronti, le firme ci sono. Per fare decadere la proposta – afferma - basterebbe subordinare la ratifica al referendum popolare, come Andorra”.

Se su temi come la sanità c'è sintonia con il compagno di lista Libera, sull'Europa “viaggiamo su fronti completamente diversi” - commenta Giulia Muratori, che come la Dc dice sì al referendum solo dopo la firma, “per valutarne gli effetti”. Definisce l'Accordo con l'Ue “non politico ma commerciale, che ci fa restare nel mercato unico con gli stessi diritti e doveri degli altri, incentivando crescita economica e sviluppo”. “Però – aggiunge – va spiegato alla popolazione. Si può fare di meglio di quanto fatto finora”. Proprio questa sera il suo partito incontrerà il Ps, e non è difficile immaginare su cosa verterà il confronto.

Il Psd, che ha l'Europa nel proprio DNA, non la manda a dire. “Tutti — partiti, sindacati e associazioni economiche — vedono nell’integrazione europea l’unica soluzione per il futuro del Paese” afferma Luca Lazzari. Il PS prova a conquistare spazio politico agitando le paure e le preoccupazioni naturali che la gente sente davanti ai grandi cambiamenti. La mette sul piano della “volontà popolare”, ma la volontà popolare non li ha voluti nemmeno in Consiglio. E allora ben venga: usiamo questa azione come pungolo per spiegare meglio che cos’è l’accordo, per coinvolgere i cittadini e rendere il processo comprensibile”.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: