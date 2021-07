Separazione in casa di Rete: Giardi e Zafferani inviano le dimissioni

All'indomani del Direttivo di Rete, in ambienti politici si rincorrono voci di scontri interni e possibili uscite dal gruppo consiliare. Non è un mistero che ci fossero mal di pancia all'interno del movimento, con le due consigliere Grazia Zafferani e Sandra Giardi che, in aperto dissenso verso la linea politica, erano state sul punto di dimettersi, dando poi vita ad una corrente interna che avevano definito “dialogante”. Questo due mesi fa. Nessuna conferma dai vertici che affermano di non aver ancora ricevuto lettere di dimissioni. Dimissioni che, invece, Sandra Giardi ci dice avere inviato. Nessuno scontro né guerra – chiariscono dal Direttivo. Giardi e Zafferani sono state tra le fondatrici di Rete, a cui hanno dedicato gli ultimi 9 anni del loro impegno civile e politico, protagoniste di battaglie che hanno caratterizzato le azioni del movimento – spiegavano in una lunga lettera inviata a maggio per chiarire la loro posizione. Lamentavano fosse venuto meno il terreno di condivisione, confronto e scontro, ritenendo fondamentale riportare un linguaggio di pluralismo all’interno di Rete. Allora avevano deciso di ritirare le dimissioni ma evidentemente, a distanza di due mesi, i problemi non sono stati risolti. Le due consigliere resteranno in maggioranza? “Vedremo, non abbiamo ancora deciso”- risponde la Giardi.

