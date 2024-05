Serata di Demos con il filosofo Raffaele Catà: focus su democrazia ed etica Forcellini: "Il tema della democrazia, oggi in crisi, sia messo al centro del dibattito politico e sociale"

Conoscere il passato per formare il pensiero, per comprendere il presente e costruire un futuro migliore. Demos dedica una serata a democrazia ed etica, e lo fa invitando Raffaele Catà, filosofo, educatore e ricercatore. Ecco quindi che la filosofia incontra la politica, per fa sì che gli insegnamenti di ieri possano aiutare a vincere le sfide di oggi.

L'appuntamento nasce da un'esigenza, spiegata da Davide Forcellini: mettere al centro del dibattito politico e sociale il tema della democrazia. La riflessione parte quindi dalla “scienza politica” di Aristotele, che univa politica all'etica, fino ai giorni nostri, con l'analisi del ruolo del populismo e della demagogia nel sistema democratico. Si parte da lontano per arrivare sul Titano, dove c'è fermento per l'imminente apertura della campagna elettorale.

“A San Marino viviamo una crisi della democrazia rappresentativa – dice Forcellini – con il rischio che il potere esecutivo prenda il sopravvento sulla funzione legislativa del Consiglio Grande e Generale, cosa che in democrazia – fa notare – non dovrebbe accadere”. A fare da fil rouge l'importanza delle relazioni umane.

Anche in politica – è stato detto – bisogna costruire ponti e non muri. Emerge con tutta la sua forza il potere del dialogo, ritenuto fondamentale per affrontare i problemi. Così come lo spirito critico, per individuarli e poterne discutere. Concetto che si vorrebbe applicare ai giorni nostri, dove si parla molto e, forse, si ascolta troppo poco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: