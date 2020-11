ELEZIONI GIUNTE 2020 Serata di presentazione per la lista "Noi per Acquaviva": viabilità e ambiente al centro del programma

Ieri, serata pubblica di presentazione per la lista unica “Noi per Acquaviva”. 9 i candidati: Enzo Semprini, per l'incarico di Capitano di Castello. Gli aspiranti membri di Giunta hanno illustrato il programma che vede nella viabilità uno dei punti principali. Tra gli interventi proposti, ad esempio, quello su Strada del Fosso Del Re: riservarla al traffico pesante – sostengono - costituirebbe un concreto miglioramento circolazione dei centri di Gualdicciolo e Acquaviva. Massima attenzione poi all'ambiente con un controllo costante dell’inquinamento elettromagnetico, acustico, da polveri e da scarichi fognari, in particolar modo lungo il Torrente di San Marino.

