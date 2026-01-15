Serata pubblica per la Presentazione della Pianificazione Strategica Territoriale

La Segreteria al Territorio invita la cittadinanza alla serata pubblica, di lunedì 19 gennaio, alla Sala Montelupo di Domagnano, per la presentazione della Pianificazione Strategica Territoriale, lo strumento urbanistico che subentrerà al Prg del 1992. All'incontro oltre al Segretario di Stato Ciacci interverranno anche rappresentanti politici di tutta la maggioranza. L'illustrazione tecnica sarà invece a cura dell'architetto Lorenzo Battistini. L'esame del pdl in prima lettura è atteso a febbraio e l'obiettivo – ha dichiarato Ciacci – è l'approvazione definitiva entro il primo semestre del 2026, coinvolgendo attivamente la cittadinanza. Fin da ora, infatti, è possibile per chiunque proporre suggerimenti inoltrandoli attraverso il sito della Segreteria. La Pst, terrà in considerazione sia gli elaborati della consulenza Boeri sia quelli della Norman Foster Institute. “Sarebbe interessante se tra la prima e la seconda lettura – commenta il Segretario Ciacci – potessero emergere anche emendamenti che derivano dalla sensibilità della popolazione”.







