Serata pubblica Rete: al centro alienazioni di terreni pubblici, razionalizzazione dei plessi scolastici e ambiente

L'alienazione dei terreni pubblici tra i temi al centro dell'ultima serata pubblica di Rete, a Serravalle. Sulla questione, in Consiglio, è arrivato il “no” del movimento, l'unico in maggioranza e nell'intera Aula, alla vendita alle imprese Promopharma e Erbozeta che hanno progetti di ampliamento in cantiere. Rete invita a scegliere, piuttosto, la concessione d'uso per un lungo periodo. Un principio, sottolinea, coerente con quanto sostenuto in passato come forza politica.

Riconosce il fatto che, nei due casi specifici, non si tratti di terreni strategici per lo sviluppo del Paese, ma allo stesso tempo esorta a considerare, per il futuro, la limitatezza del territorio sammarinese, in termini di superficie. Si è poi parlato di modifiche al codice ambientale. Il movimento rivendica il contributo dato soprattutto sulla parte dedicata al divieto di scarico delle acque reflue da parte delle aziende. In serata riferimento anche al tema della “zonizzazione”, cioè ai limiti acustici tra zone residenziali e industriali e un focus sul percorso, a livello normativo, fatto dalla Segreteria agli Interni sulla dirigenza pubblica, guardando a una revisione nella pubblica amministrazione.

Non ultima, la questione della razionalizzazione delle sedi scolastiche con l'invito a considerare l'importanza di analizzare nel complesso le criticità legate al calo demografico, non soffermandosi, spiega Rete, solo sul trasferimento di un plesso ma lavorando per dare una risposta concreta al problema.

