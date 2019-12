Serate PDCS: famiglia e tutela della vita

Famiglia e tutela della vita. Le serate del PDCS affrontano uno degli argomenti più cari al partito, questa sera a Serravalle: Cosa cambia se partiamo dal rispetto delle persona e della famiglia? L'interrogativo sulla qualità della vita porta in campagna elettorale un confronto aperto su uno degli argomenti più caratterizzanti del pensiero della Democrazia Cristiana. “Famiglia come la intendiamo noi, formata da uomo e donna” specificano infatti, poche ore prima dell'appuntamento alla Casa del Castello di Serravalle, alle 21. La tutela della vita uno dei temi forti, l'unico che ha spinto le candidate PDCS a congelare la sottoscrizione allo statuto e rimandare il confronto sull'interruzione volontaria di gravidanza con l'Unione donne Sammarinesi. Spazio poi anche alle domande che arrivano dal web, per una riflessione che si allargherà anche al ruolo della donna ed il suo percorso ad ostacoli verso le pari opportunità. Partecipano Manuel Ciavatta, Aida Selva, Giuseppina Massara e Noemi Beccari

Nel video l'intervista a Noemi Beccari