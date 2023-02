CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Sergio Casadei confermato alla Presidenza di Poste Spa Segretario di Stato Federico Pedini Amati: "Il bilancio sta migliorando. Diminuiscono le perdite. L'obiettivo è che diventi una multiutility e potrebbe gestire anche i parcheggi se si decide di risolvere la convezione con la Sinpar"

Il Consiglio Grande e Generale ha confermato all'unanimità Sergio Casadei alla Presidenza del Cda di Poste Spa per un altro mandato triennale. “In questi tre anni – ha commentato il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, con delega alle Poste - è stato fatto un buon lavoro da tutto il cda e con il Direttore Gian Luca Amici il bilancio ha assunto una tendenza verso il pareggio. Aveva una perdita di oltre 900mila euro e oggi si sta assestando a circa -300, tendendo al pareggio. Poste Spa – ha aggiunto Pedini Amati - ha inoltre vinto l'appalto per la lettura dei contatori che dovrebbe dare un apporto di 200mila euro. L'obiettivo è creare una multiservizi. La convenzione con la Sinpar ci ha fatto perdere milioni di euro negli anni e Poste Spa potrebbe essere quell'ente deputato alla gestione di questo settore a cui si vuole dare risposta definitiva”. Espressi pareri positivi per "il buon lavoro svolto" dal management di Poste Spa, sia da consiglieri di maggioranza che opposizione.

