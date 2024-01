CASTELLI Serravalle, Ercolani polemizza: "Anno nuovo, stessi problemi. Ma in vista delle elezioni saranno risolti" Al via il ciclo di interviste con i Capitani di Castello sulle esigenze per il nuovo anno

Serravalle, Ercolani polemizza: "Anno nuovo, stessi problemi. Ma in vista delle elezioni saranno risolti".

“Le priorità sono le stesse degli anni passati, probabilmente quest'anno saranno risolte perché siamo nell'anno delle elezioni”. Non ha peli sulla lingua il Capitano di Castello di Serravalle, Roberto Ercolani e non risparmia qualche frecciatina alla politica. “Semplicemente sono un po' polemico oggi, - spiega -, l'articolo 25 della legge n. 258 del 2020, la nostra legge sulle Giunte di Castello, dice che dobbiamo ricevere una risposta degli uffici entro 60 giorni, io – evidenzia - ho anni di attesa alle risposte; l'articolo 29 ci dice che semestralmente ci incontriamo con la Reggenza per poter parlare delle nostre difficoltà, naturalmente siamo onorati di poter parlare con i Capi di Stato, ma le problematiche rimangono".

Ercolani mostra poi Rtv i danni agli affreschi della sala del Castello causati dalle infiltrazioni d'acqua: “Forse quest'anno saranno salvati, - auspica - sono 10 anni che abbiamo infiltrazioni d'acqua dal tetto. Forse quest'anno, come è stato dichiarato, - continua - l'illuminazione del Parco Ausa sarà rinnovata così come gli arredi; forse quest'anno le strade che abbiamo chiesto nel 2021 saranno fatte, sempre da capitolato riservato alle Giunte”.

“Quindi – conclude con sarcasmo - quest'anno penso sia un anno buono per i lavori, il 2024 sarà eccezionale per il Castello di Serravalle, suppongo anche per gli altri Castelli”.

