INTERVISTA AL SEGRETARIO PSD LUCA LAZZARI "Serve memorandum con Bankitalia e interventi su vulnerabilità di sistema per attrarre investitori seri" "Lo coesione in maggioranza c'è e riusciremo ad affrontare i problemi presenti. Incoraggiante il segnale dell'Eurocamera sull'Accordo Ue". Sull'aviosuperficie "Pedini Amati ha ragione ma occorrono condizioni politiche"

La Direzione del Partito dei Socialisti e dei Democratici ha analizzato i principali dossier dell'attualità politica, come il cosiddetto piano parallelo - oggetto di una indagine della magistratura - le tensioni che stanno coinvolgendo il sistema pubblico e quello finanziario e le conseguenze che questa situazione può avere sul percorso di associazione di San Marino con l’Unione Europea.

“Nel partito c'è preoccupazione – dichiara il Segretario Psd Luca Lazzari – per la dimensione della vicenda 'piano parallelo'.. C'è un po' di amarezza perché già lo scorso mese di maggio avevamo fatto un richiamo alla prudenza sulle operazioni bancarie, soprattutto ora a ridosso della firma con l'Unione Europea, ed anche per non essere riusciti a chiudere il memorandum con la Banca d'Italia che probabilmente avrebbe evitato questo grande problema. Si è innescato un braccio di ferro tra il Paese e un gruppo economico che ha peso e rilevanza...Ci sono delle implicazioni giudiziarie e il Psd esprime la sua vicinanza e il massimo sostegno al Tribunale.

Sul versante dell'accordo europeo il segnale arrivato dal voto a Strasburgo ci incoraggia ma non dobbiamo abbassare la guardia. Poi c'è il tema dell'approccio agli investimenti che il più delle volte, anziché portare utilità, portano guai..E quindi bisogna intervenire sulle fragilità, sulle carenze e sulle vulnerabilità che ancora ci sono, perché senza investimenti non riusciamo a ricreare quel benessere che il paese attende”. È un richiamo alla maggioranza o un appello alla coesione o alla riflessione?

“Un appello alla riflessione senz'altro. La coesione in maggioranza c'è. Io sono convinto che riusciremo ad uscire da questa situazione, anche se complicata, e che riusciremo ad affrontare i problemi presenti”. L'odg in sull'aviosuperficie ha deluso il Segretario di Stato Pedini Amati, in riferimento all'eventuale finanziamento dall'Arabia Saudita.... “Il Segretario di Stato Pedini Amati ha ragione ad essere arrabbiato– afferma Lazzari – perché nel corso degli anni ha ricevuto diversi mandati dal Governo per procedere in questa trattativa, per questa linea di credito. Chiaramente occorre che ci siano le condizioni politiche affinché un progetto possa essere finalizzato”.

