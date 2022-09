"Serve un piano di salvezza nazionale con il contributo di tutti"

Repubblica Futura esprime grande preoccupazione per l'analisi di Fitch che ha condotto al declassamento del rating di San Marino a BB ed anche per l'approccio della Segreteria alle Finanze: “L'irresponsabilità totale – commenta Andrea Zafferani – che vediamo nella risposta della Segreteria alle Finanze, non è solo nel dare le colpe ad altri ma è nel non porsi mai il problema di come invertire il trend che ci vede sempre più dipendenti dal debito”. Il consigliere, in assenza di iniziative per affrontare e risolvere i problemi della finanza pubblica, delinea uno scenario catastrofico: “Rischiamo - aggiunge Zafferani - di perdere il controllo del debito velocemente e altrettanto velocemente di non essere più in grado di rinnovarlo. Questo significa non avere più le risorse per pagare stipendi pubblici e pensioni. E' quello che rischia di succedere da qui a pochi anni”. RF attacca il Governo anche per quella che ritiene essere l'inerzia di fronte al balzo del caro vita e alla crisi energetica e dell'approvvigionamento del gas, con impatti pesanti sulle famiglie e sul sistema produttivo. Temi che Repubblica Futura ha posto in due ordini del giorno, respinti nelle ultime sessioni consiliari: “ Siamo veramente basiti – dichiara Maria Katia Savoretti – di fronte ad un atteggiamento del Governo che sembra quasi non preoccuparsi dell'emergenza e neppure di come poter aiutare i cittadini”. Per Rf il paese si trova nella congiuntura più drammatica dal secondo dopoguerra e il capogruppo Nicola Renzi, pur non risparmiando severe critiche al Governo, lancia una proposta: “Secondo noi – afferma – in questo momento serve una riflessione approfondita per cercare di creare un piano di salvezza nazionale che va confezionato con il contributo di tutti nel minor tempo possibile”.