Servizi sanitari: la Maggioranza punta alla riorganizzazione, "per una migliore offerta ai cittadini".

Adottato martedì 6 agosto dal Congresso di Stato il decreto delegato su Atto Organizzativo e Secondo Fabbisogno Iss, ri-emesso dopo il recepimento di importanti modifiche, e oggetto di analisi anche nel corso del vertice di maggioranza di ieri, 5 agosto. Vertice nel quale è stata riconfermata, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi sanitari, “la volontà di mantenere l'universalità e la gratuità delle cure”.

Dalla maggioranza l'impegno ad un confronto costante mirato alle “necessarie scelte condivise sui nuovi obiettivi e sui profili dei membri del Comitato Esecutivo, che saranno chiamati a guidare l'Istituto nei prossimi anni”.

Pieno appoggio, infine, da parte di Dc, Ar, Psd e Libera al Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni per il lavoro svolto negli ultimi mesi della scorsa legislatura e all'azione dell'intero Governo, garantendo “il proprio fattivo contributo per la definizione di atti normativi che portino risultati concreti e positivi per il consolidamento del sistema sanitario sammarinese”.





