Servizio Striscia: per Libera "una pagina triste", Rf parla di "Governo satirico".

Il servizio di Striscia la Notizia dedicato a San Marino ha scatenato una serie di critiche tra le opposizioni. Libera parla di "una pagina triste per la nostra gloriosa Repubblica" e di una "comparsata" del Governo "conclusa con una poco dignitosa richiesta di aiuto all'Italia". I rapporti internazionali, attacca Libera, erano "solo banali slogan". Queste "boutade", si legge nel comunicato, "rischiano di fare danni irreparabili alla nostra immagine". La forza di minoranza chiede poi se siano stati persi contatti "concreti" con altri Stati o organismi internazionali per aiuti.

Repubblica Futura, in una nota, stigmatizza la presenza dei segretari di Stato Gatti e Beccari nel servizio: “A parte l'opportunità o meno di rilasciare interviste ad un giornale satirico – scrive RF – quello che stupisce è l’approssimazione per la quale il fabbisogno economico del Paese può variare di giorno in giorno, anche nelle dichiarazioni pubbliche (oggi 500, domani 400). Per RF è “l’immagine di un Governo scomposto e diviso, che, anche sulla lettura da dare all’emergenza Covid, ha visioni diametralmente opposte”.



