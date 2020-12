Sette giorni di Consiglio per la II lettura del Bilancio. Gatti riferirà sul prestito ponte

Sarà un Consiglio fiume: sette giorni di lavori, a partire da martedì prossimo, con diverse sedute che potranno proseguire anche dopo mezzanotte. Al centro, in seconda lettura, Bilancio di Previsione e Bilanci pluriennali 2021/2023. Il comma verrà aperto entro il pomeriggio del primo giorno di lavori, dopo le comunicazioni.





Prima di votare, il Segretario Gatti riferirà sul tema che più di ogni altro sta catalizzando l'attenzione di politica, sindacati e associazioni: il prestito ponte. A seguire, quindi, la ratifica del Decreto Legge del 7 dicembre, dal titolo: “disposizioni inerenti le operazioni di finanziamento destinate all’acquisizione di risorse finanziarie da parte dello Stato mediante finanziamenti internazionali”. Si preannuncia un dibattito lungo e acceso. In Ufficio di Presidenza è stato accordato l'aumento dei tempi di intervento per ciascun gruppo consiliare. Dopo il comma unificato su finanziamento e bilancio, l'Aula sarà chiamata a ratificare un Decreto Legge in tema Covid e due Decreti Delegati, fra cui la promozione e disciplina del volontariato di Protezione Civile. Due i pdl in prima lettura: legge qualificata di Modifica al Regolamento Consiliare e disposizioni in materia di crimini informatici. Arriva invece in seconda lettura la norma che introduce e disciplina l'istituto della società di professionisti in forma di società di capitali.