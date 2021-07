Sette nuovi ambasciatori accreditati a San Marino

Questa mattina a Palazzo Pubblico sono stati presentati sette nuovi ambasciatori che cureranno i rapporti tra la Repubblica e l'estero. Alla presenza dei Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, e del Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari, gli ambasciatori si sono presentati uno per volta, in modo da evitare assembramenti, e al termine di un breve discorso hanno consegnato le proprie credenziali ai Capi di Stato. I nuovi ambasciatori rappresenteranno gli Stati di Algeria, Danimarca, Pakistan, Islanda, Moldova, Mauritania e Honduras. Al centro dei discorsi di tutti i presenti la necessità di ripartire dopo la pandemia, una via percorribile soltanto insieme, puntando sui rapporti di collaborazione che gli Stati hanno stretto.